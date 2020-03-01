شكرا لقرائتكم خبر عن من يقف وراء اشاعة إصابة البابا بكورونا؟ والان مع التفاصيل

الأحد 1 مارس 2020 كشف المتحدث الرسمي باسم الفاتيكان، عن الجهة التي تقف وراء إشاعة إصابة البابا بفيروس كورونا المستجد.

Advertisements وذكر ماتيو بروني المتحدث باسم الفاتيكان في تصريح نشرته وكالة "رويترز"، أن البابا فرانسيس يعاني من "نزلة برد". وبين بأن والاستخبارات الأمريكية "زيفت" خبر إصابته بكورونا.

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