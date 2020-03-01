شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن.. تدمير طقمين قتاليين وعربتين للحوثيين شرق صنعاء والان مع التفاصيل

الأحد 1 مارس 2020 دمرت القوات الحكومية آليات حوثية في جبهة نهم شرق صنعاء.

وأوضحت مصادر عسكرية، أن القوات الحكومية دمرت طقمين قتاليين وعربتين لمليشيات الحوثي الانقلابية. Advertisements وأفادت بمصرع من كانوا على متنهما في جبهة نهم شرق العاصمة ‎صنعاء. يشار إلى أن المعارك لا تزال المعركة مستمرة حتى اللحظة وسط تقدم قوات الجيش وخسائر فادحة في صفوف المليشيات. وأمس خاضت القوات الحكومية معارك مستمرة ضد المليشيات الإنقلابية المدعومة إيرانيا بجبهة نهم شرق العاصمة ‎صنعاء ، وسط انهيار في صفوف المليشيات وخسائر فادحة في الأرواح والعتاد.

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