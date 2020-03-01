صحيفة تتحدث عن البنية التحتية وتطور مسيرة النهضة في الإمارات

الأحد 1 مارس 2020

قالت صحيفة خليجية، بالوتيرة المتسارعة ذاتها، تواكب البنية التحتية في تطورها مسيرة النهضة في الإمارات، من خلال مشاريع شملت القطاعات الخدمية والصحية والتعليمية والشوارع والسدود وغيرها، ضمن خطط أُعدت مسبقاً لتلبية احتياجات المناطق وفق ما نصت عليه رؤية الإمارات 2021، وتوجهات القيادة الرشيدة.



وأشارت صحيفة "الاتحاد" الصاردة اليوم الأحد إلى أن جميع هذه الإنجازات، تمثل قاعدة انطلاق قوية نحو الخمسين عاماً المقبلة، وصولاً إلى مئوية الإمارات التي تتكاتف فيها جهود مختلف القطاعات في الدولة، ومنها قطاع البنية التحتية الذي يقوم على تحقيق معيار التنمية المستدامة، وتلبية المتطلبات المستقبلية للدولة، في ظل توافر العقول والكوادر البشرية القادرة على التكيف مع التغييرات والتحديات في هذا القطاع.

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وذكرت أن العمل الدؤوب في مجال البنية التحتية، ميّز الإمارات عالمياً من خلال تصدرها مؤشرات نوعية لقياس مدى التطور في هذا القطاع، حيث حلت الدولة في المركز الثاني عالمياً في مؤشر الرضا عن الشوارع والطرق السريعة، والثاني عالمياً في محور البنية التحتية، وتصدرت غيرها من المؤشرات الفرعية.

وأضافت في ختام افتتاحيتها أنه إذا ما قيست هذه الإنجازات العالمية مع الفترة الزمنية، فإن النتيجة تعتبر دليلاً قاطعاً على الإرادة الصلبة وتجاوز المستحيل في سبيل ترجمة الخطط الموضوعة إلى واقع على الأرض، وهي مستمرة ضمن رحلة الإمارات إلى مئويتها، واضعة نصب عينيها التفرد والتميز، لتبقى تبهر العالم بقصة نجاح لا تنتهي.