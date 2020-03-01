ارتفاع عدد ضحايا كورونا في إيران

الأحد 1 مارس 2020

قال كيانوش جهانبور المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية للتلفزيون الرسمي، الأحد، إن عدد وفيات فيروس كورونا المستجد في البلاد ارتفع إلى 54، كما قفز عدد المصابين إلى 978.



وأضاف: "هناك 385 حالة إصابة جديدة في الساعات الـ24 الماضية؛ ما يرفع العدد الإجمالي إلى 978. وعدد الوفيات 54".

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ودعا المتحدث الإيرانيين إلى تجنب أي تنقلات غير ضرورية والبقاء في المنزل.

من جانبه، قال قيادي في الحرس الثوري الإيراني، خلال مؤتمر صحفي بثه التلفزيون، الأحد، إن الحرس خصص منشآت في أنحاء البلاد للمساعدة في القضاء على فيروس كورونا الجديد.

وأضاف: "أنشأنا مراكز في أنحاء البلاد لمساعدة الناس على مواجهة الفيروس. نحتاج إلى تعاون على مستوى البلاد للتصدي لتلك الأزمة. على المواطنين اتباع إرشادات المسؤولين في قطاع الصحة".