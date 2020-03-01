شكرا لقرائتكم خبر عن البيضاني: من أضاع الجوف ليس أمينا على عدن والان مع التفاصيل

الأحد 1 مارس 2020 قال الكاتب والمحلل السياسي، صالح البيضاني، إن سقوط الجوف يجب أن لا يمر مرور الكرام، ويجب أن يدفع المسؤولون عن خذلان الجوف ثمنا باهظا.

Advertisements وأضاف البيضاني: كانت الجوف تكابد لوحدها فيما هؤلاء مشغولون بتمويل الحملات الإعلامية ضد التحالف العربي. وتابع، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: من أضاع الجوف ليس أمينا على عدن

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