شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب: إجراءات المملكة للحد من كورونا «مسؤولة وصائبة» والان نبدء بالتفاصيل

أكدت المملكة المغربية أن التدابير التي اتخذتها المملكة للحد من انتشار وباء كورونا، "مسؤولة وصائبة"، وذلك تجاه المعتمرين الذين يفدون إلى البقاع المقدسة من مختلف مناطق المعمورة.

وأوضحت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، في بيان لها اليوم نشرته وكالة الأنباء المغربية، أن هذه التدابير اتخذت بالنظر إلى الانتشار المتزايد لفيروس كورونا، وانسجامًا مع التدابير الاحترازية التي أوصت منظمة الصحة العالمية كل الدول باتخادها على المستوى الوطني، وقالت: إنه بموجب ذلك، تدعو السلطات المغربية المواطنين المغاربة إلى احترام هذه التدابير والتجاوب معها.