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ميسي على موعد مع رقم قياسي جديد في الكلاسيكو

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2020-03-01 | 14:24

ميسي على موعد مع رقم قياسي جديد في الكلاسيكو

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أصبح الدولي الأرجنتيني ليونيل على بعد مباراة واحدة من أن يكون أكثر لاعب في تاريخ يشارك بـ الكلاسيكو أمام .
ريال مدريد يستضيف برشلونة مساء اليوم على ملعب سانتياجو بيرنابوي، ضمن الجولة 26 من الدرجة الأولى.

ليونيل حتى الآن شارك في 42 كلاسيكو، وهو نفس الرقم الذي يمتلكه الأسطورة تشافي هيرنانديز وكذلك الثنائي سانشيز وخينتو.


وقال كيكي سيتين مدرب الفريق : "أتمنى أن أرى ميسي يشارك في 43 مباراة أخرى في الكلاسيكو، ولا أعرف بالضبط ما هي أرقامه التي حققها في تلك المواجهات، لكن آمل أن يغتنم الفرصة غدًا لتقديم مباراة رائعة ويساعدنا على الفوز".

ميسي لديه 26 هدفًا ضد ريال مدريد، لكنه لم يسجل في أي من مباريات الكلاسيكو الخمسة الماضية، منذ تسجيله هدف التعادل 2-2 في 6 ايار 2018، ويسعى لكسر جفافه التهديفي.

محمد خليل المحرر: محمد خليل
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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