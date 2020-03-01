ميسي على موعد مع رقم قياسي جديد في الكلاسيكو

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2020-03-01 | 14:24
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أصبح الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي على بعد مباراة واحدة من أن يكون أكثر لاعب في تاريخ برشلونة يشارك بـ الكلاسيكو أمام ريال مدريد.
ليونيل حتى الآن شارك في 42 كلاسيكو، وهو نفس الرقم الذي يمتلكه الأسطورة تشافي هيرنانديز وكذلك الثنائي سانشيز وخينتو.
وقال كيكي سيتين مدرب الفريق : "أتمنى أن أرى ميسي يشارك في 43 مباراة أخرى في الكلاسيكو، ولا أعرف بالضبط ما هي أرقامه التي حققها في تلك المواجهات، لكن آمل أن يغتنم الفرصة غدًا لتقديم مباراة رائعة ويساعدنا على الفوز".
ميسي لديه 26 هدفًا ضد ريال مدريد، لكنه لم يسجل في أي من مباريات الكلاسيكو الخمسة الماضية، منذ تسجيله هدف التعادل 2-2 في 6 ايار 2018، ويسعى لكسر جفافه التهديفي.
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