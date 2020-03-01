رئيس البرلمان: يوم غد آخر مهلة لرئيس الحكومة المكلف

أكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، الاحد، أن يوم غد آخر مهلة لرئيس الحكومة المكلف محمد توفيق علاوي.

وقال الحلبوسي في كلمة له داخل جلسة البرلمان، إن "يوم غد اخر مهلة لرئيس مجلس الوزراء المكلف".

ومن المقرر ان يعقد مجلس النواب جلسة استثنائية اليوم الاحد، للتصويت على منح الثقة لحكومة محمد علاوي.