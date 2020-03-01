مصدر برلماني: عدد الحاضرين من النواب داخل القاعة 108 بما فيهم هيئة الرئاسة

أفاد مصدر برلماني، الأحد، بان عدد الحاضرين من النواب داخل القاعة 108 بما فيهم هيئة الرئاسة. وقال المصدر لـ الخليج 365، إن "عدد الحاضرين من النواب حتى اللحظة داخل القاعة بلغ 108 نواب فقط بما فيهم هيئة الرئاسة". ومن المقرر أن يعقد مجلس النواب، اليوم الأحد، جلسة استثنائية لمنح الثقة لحكومة رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي.



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