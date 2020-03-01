مصدر: اتفاق على عرض أسماء 16 مرشحاً فقط بحال عقد جلسة التصويت اليوم

كشف مصدر نيابي، اليوم الأحد، عن اتفاق على عرض أسماء 16 مرشحاً في حال عقد جلسة التصويت على الكابينة الحكومية اليوم. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إنه "تم تغيير القائمة الخاصة بالوزراء لتشمل 16 وزيراً". ومن المقرر أن يعقد مجلس النواب، اليوم الأحد، جلسة استثنائية لمنح الثقة لحكومة رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي.



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