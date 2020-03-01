الأمم المتحدة: 13 ألف مهاجر يتجمعون عند الحدود التركية اليونانية

وأكدت المنظمة الدولية للهجرة، أن موظفيها العاملين عند الحدود بين الدولتين رصدوا تجمع 13 ألف شخص على الأقل عند معبري بازاركول وإيبسالا الرسميين ونقاط عبور أخرى غير رسمية.

وكان وزير الداخلية التركي سليماني صويلو ذكر على حسابه في "تويتر" أن أكثر من 76 ألف مهاجر غادروا البلاد عبر محافظة أدرنة المحاذية لحدود اليونان وبلغاريا.

