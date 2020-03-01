الأمم المتحدة: 13 ألف مهاجر يتجمعون عند الحدود التركية اليونانية

أعلنت الأمم المتحدة، الأحد، أن 13 ألف مهاجر على الأقل تجمعوا عند حدود تركيا واليونان بعد فتح أنقرة "أبواب أوروبا" أمامهم.
وأكدت المنظمة الدولية للهجرة، أن موظفيها العاملين عند الحدود بين الدولتين رصدوا تجمع 13 ألف شخص على الأقل عند معبري بازاركول وإيبسالا الرسميين ونقاط عبور أخرى غير رسمية.
وكان وزير الداخلية التركي سليماني صويلو ذكر على حسابه في "تويتر" أن أكثر من 76 ألف مهاجر غادروا البلاد عبر محافظة أدرنة المحاذية لحدود اليونان وبلغاريا.
وكان وزير الداخلية التركي سليماني صويلو ذكر على حسابه في "تويتر" أن أكثر من 76 ألف مهاجر غادروا البلاد عبر محافظة أدرنة المحاذية لحدود اليونان وبلغاريا.
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