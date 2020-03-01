ناسا تنشر صورا تظهر انخفاض مستوى التلوث في الصين

وأظهرت خرائط ناسا انخفاضا في مستويات أكسيد النيتروجين في الصين هذا العام.

يأتي ذلك وسط تراجع قياسي في نشاط المصانع الصينية، إذ أوقف المصنعون الإنتاج في إطار جهود تستهدف احتواء الفيروس.

وتشير أحدث الإحصائيات إلى تسجيل الصين حوالي 80 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا منذ بدء انتشار المرض في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.



وينتشر فيروس كورونا في أكثر من 50 دولة، لكن الأغلبية العظمى من المصابين والوفيات بسبب هذا المرض توجد في الصين.

وقالت ناسا إن انخفاض مستويات أكسيد النيتروجين، وهو غاز ضار ينبعث من محركات المركبات والآلات في المنشآت الصناعية، في الصين كان على نطاق أوسع في المناطق القريبة من مركز انتشار الفيروس في ووهان.

وأجرت الوكالة الأمريكية مقارنة بين انبعاثات هذا الغاز في أول شهرين من 2019 وفترات أخرى في العام الجاري.

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