مصدر: الكتل الشيعية المجتمعة تتفق على دخول جلسة البرلمان وتمرير الحكومة

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "مخرجات اجتماع القوى السياسية الشيعية باستثناء دولة القانون، هي الاتفاق على دخول الجلسة والتصويت على حكومة علاوي".

يشار إلى أن رؤساء الكتل النيابية "الشيعية" عقدوا، في وقت سابق من اليوم الأحد، اجتماعاً باستثناء ائتلاف دولة القانون.



ومن المقرر أن يعقد مجلس النواب، اليوم الأحد، جلسة استثنائية لمنح الثقة لحكومة رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي.