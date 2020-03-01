مصدر: الكتل الشيعية المجتمعة تتفق على دخول جلسة البرلمان وتمرير الحكومة

كشف مصدر نيابي، الأحد، أن الكتل "الشيعية" التي اجتمعت اليوم في البرلمان (باستثناء دولة القانون)، اتفقت على دخول الجلسة الاستثنائية للبرلمان والتصويت على الكابينة الوزارية.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "مخرجات اجتماع القوى السياسية الشيعية باستثناء دولة القانون، هي الاتفاق على دخول الجلسة والتصويت على حكومة علاوي".
يشار إلى أن رؤساء الكتل النيابية "الشيعية" عقدوا، في وقت سابق من اليوم الأحد، اجتماعاً باستثناء ائتلاف دولة القانون.
ومن المقرر أن يعقد مجلس النواب، اليوم الأحد، جلسة استثنائية لمنح الثقة لحكومة رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي.
يشار إلى أن رؤساء الكتل النيابية "الشيعية" عقدوا، في وقت سابق من اليوم الأحد، اجتماعاً باستثناء ائتلاف دولة القانون.
ومن المقرر أن يعقد مجلس النواب، اليوم الأحد، جلسة استثنائية لمنح الثقة لحكومة رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي.
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