سعر الدولار في السودان اليوم الأحد 1 مارس 2020

واصل البنك المركزي السوداني، الأحد، تخفيض قيمة العملة المحلية -الجنيه- مقابل العملات الأجنبية.

وزاد متوسط سعر صرف الدولار مقابل الجنيه السوداني مجددا، الأحد، لدى المركزي السوداني، ليبلغ للشراء 55 جنيها مقابل 55.27 جنيه للبيع مقارنة بتعاملات السبت.

في الوقت نفسه، ارتفع سعر العملة الخضراء بالسوق الموازية غير الرسمية (السوداء) جنيها واحدا إلى 108 جنيهات.

وقالت وسائل إعلام سودانية: قفزت أسعار العملات الأجنبية في السوق الموازية وسط الخرطوم خلال التعاملات الصباحية اليوم الأحد.

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وقال جهاز الإحصاء السوداني إن معدل التضخم السنوي في البلاد بلغ 64.28% في يناير/كانون الثاني، من 57.01% في ديسمبر/كانون الأول، بسبب ارتفاع أسعار الأغذية والمشروبات.

وتضرر اقتصاد السودان بشدة حين انفصل جنوب البلاد في 2011، ما كلف الدولة ثلاثة أرباع إنتاجها من النفط، وهو مصدر مهم للعملة الصعبة.

وارتفع التضخم في السنوات القليلة الماضية بقيادة الأغذية والمشروبات وسوق سوداء للدولار الأمريكي.

سعر اليورو والإسترليني

وسجل سعر اليورو 60.65 جنيه للشراء مقابل 60.96 جنيه للبيع وبلغ متوسط سعر الجنيه الإسترليني 70.52 للشراء مقابل 70.87 جنيه للبيع، وفق بيانات المركزي السوداني.

وسجل الريال السعودي 14.66 جنيه للشراء مقابل 14.73 جنيه للبيع، والدرهم الإماراتي 14.97 جنيه للشراء و15.05 جنيه للبيع، وبلغ سعر الدينار الكويتي 179.67 جنيه للشراء و180.57 جنيه للبيع.