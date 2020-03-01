صحيفة: الإمارات قدمت نموذجاً حضارياً في التعامل مع فيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 1 مارس 2020

أبوظبي - الخليج 365

قالت صحيفة إماراتية، يشكل انتشار فيروس كورونا المستجد حالة من الإرباك في معظم دول العالم، بينما اختلفت أساليب تعامل الدول مع هذا الفيروس الخطير، كل حسب إمكانياته وتوجّهات سياساته بشكل عام.



وأضافت صحيفة "البيان" الصادرة اليوم الأحد تابعها "الخليج 365" أنه في هذا السياق، قدمت دولة الإمارات العربية المتحدة نموذجاً حضارياً في التعامل مع الأمر، انطلاقاً من نهجها العام في التعامل مع كل شيء بشفافية عالية، ولم تخفِ أية حقائق عن الإصابات التي ظهرت داخل أراضيها وأعدادها، حتى باتت بشهادات من الإعلام الدولي تقود الطريق في نموذجها في التعاطي مع هذا الشأن، وفي جهودها في تحصين المجتمع سواء من الفيروس أو من الشائعات حوله.

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وتابعت أن الإمارات ذهبت إلى أبعد من ذلك بعرض تعاونها على الصين في مكافحة الفيروس، وهو ما أكده صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان للرئيس الصيني شي جين بينغ - خلال اتصال هاتفي - على تضامن الإمارات مع الصين في مواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد واستمرارها في تقديم مختلف أشكال الدعم لمكافحة الفيروس.

وقالت ها هي دولة الإمارات تتخذ إجراءاتها وقراراتها على أعلى المستويات لتكون جاهزة لمواجهة أي احتمالات متوقعة، وهو ما تجلى في اجتماع وزيري الصحة والتعليم في الدولة، واتخاذ قرارات وإجراءات وقائية مشتركة لمواجهة الوباء.

وأكدت "البيان" في ختام افتتاحيتها أن الإمارات دولة حضارية مشهود لها بالشفافية في سياستها، وتملك من الإمكانيات الطبية والبنية التحتية وغيرها ما يمكّنها، ليس فقط، من التعامل مع مثل هذه الأحداث، بل أيضاً التعاون مع الآخرين على مواجهتها.