شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تركيا تطلق عملية عسكرية ضد الجيش السوري والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 1 مارس 2020 متابعات_السعودية نيوز أعلنت تركيا اليوم الأحد أنها أطلقت عملية عسكرية ضد الجيش السوري في إدلب في شمال غرب سوريا، رداً على هجمات كبّدت أنقرة خسائر فادحة هذا الأسبوع.

Advertisements وذكرت وزير الدفاع التركي خلوصي أكار "عملية (درع الربيع)، التي أطلقت بعد الهجوم الشنيع في إدلب في 27 فبراير (شباط)، متواصلة بنجاح". وتابع أنه ليس لدى أنقرة "نية" في الدخول بمواجهة مع موسكو التي تدعم الحكومة السورية

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