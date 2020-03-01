الأسد يصدر مرسوما بزيادة 20 ألف ليرة على معاشات أسر الشهداء والمفقودين

أصدر ​الرئيس السوري​ ​بشار الأسد​، مرسوماً جمهورياً يقضي بمنح زيادة بمقدار 20 ألف ليرة سورية على معاشات "أسر الشهداء والمفقودين والمحالين على المعاش الصحي لمن كانت إصابتهم بنسبة عجز تبلغ 40 بالمئة من العسكريين و​الأمن الداخلي​".

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