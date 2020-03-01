الأمم المتحدة: 13 ألف مهاجر عند حدود تركيا واليونان

أكدت ​المنظمة الدولية للهجرة​، أن موظفيها العاملين عند الحدود بين تركيا و ​اليونان​ رصدوا تجمع 13 ألف شخص على الأقل عند معبري بازاركول وإيبسالا الرسميين ونقاط عبور أخرى غير رسمية، بعد فتح ​أنقرة​ "أبواب ​أوروبا​" أمامهم.

وسبق أن ذكر وزير الداخلية التركي ​سليماني​ صويلو على حسابه في "​تويتر​" أن أكثر من 76 ألف مهاجر غادروا البلاد عبر محافظة أدرنة المحاذية لحدود اليونان و​بلغاريا​.

واستخدمت ​الشرطة اليونانية​ أمس ​الغاز​ المسيل للدموع بغية التصدي لمحاولات متكررة من قبل حشد يضم أكثر من أربعة آلاف مهاجر للتسلل إلى داخل أراضي البلاد في معبر كاستانيي.