الأمم المتحدة: 13 ألف مهاجر عند حدود تركيا واليونان

أكدت المنظمة الدولية للهجرة، أن موظفيها العاملين عند الحدود بين تركيا و اليونان رصدوا تجمع 13 ألف شخص على الأقل عند معبري بازاركول وإيبسالا الرسميين ونقاط عبور أخرى غير رسمية، بعد فتح أنقرة "أبواب أوروبا" أمامهم.
وسبق أن ذكر وزير الداخلية التركي سليماني صويلو على حسابه في "تويتر" أن أكثر من 76 ألف مهاجر غادروا البلاد عبر محافظة أدرنة المحاذية لحدود اليونان وبلغاريا.
واستخدمت الشرطة اليونانية أمس الغاز المسيل للدموع بغية التصدي لمحاولات متكررة من قبل حشد يضم أكثر من أربعة آلاف مهاجر للتسلل إلى داخل أراضي البلاد في معبر كاستانيي.
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