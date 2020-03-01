التلفزيون الإيراني: ارتفاع عدد الوفيات بفيروس #كورونا إلى 54 والمصابون 987

أعلن التلفزيون الإيراني ارتفاع عدد الوفيات ب​فيروس كورونا​ إلى 54 والمصابون 987 شخصا. يذكر ان سلطات إيران نفت تقارير إعلامية تتحدث عن وفاة أكثر من 200 شخص بفيروس كورونا المستجد واصفة إياها بـ"مزاعم لا صحة لها".

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