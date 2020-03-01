أعلن مكتب دائرة الاتصالات في الرئاسة التركية، أن اللقاء بين الرئيسين التركي رجب طيب أردوغان، والروسي فلاديمير بوتين، المرتقب في موسكو في الخامس من آذار الحالي، "لم يتم تأكيده بعد".
هذا وكان الناطق باسم الرئيس الروسي دميتري بيسكوف قد أعلن، في وقت سابق بأنه "يجري العمل على تنظيم لقاء يجمع بوتين وأردوغان، في موسكو يوم 5 أو 6 اذار".
كانت هذه تفاصيل خبر الرئاسة التركية: لا يوجد تأكيد لعقد لقاء بين أردوغان وبوتين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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