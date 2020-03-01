الرئاسة التركية: لا يوجد تأكيد لعقد لقاء بين أردوغان وبوتين

أعلن مكتب دائرة الاتصالات في ​الرئاسة التركية​، أن اللقاء بين الرئيسين التركي ​رجب طيب أردوغان​، والروسي ​فلاديمير بوتين​، المرتقب في ​موسكو​ في الخامس من آذار الحالي، "لم يتم تأكيده بعد".

هذا وكان الناطق باسم الرئيس الروسي ​دميتري بيسكوف​ قد أعلن، في وقت سابق بأنه "يجري العمل على تنظيم لقاء يجمع بوتين وأردوغان، في موسكو يوم 5 أو 6 اذار".