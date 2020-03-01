الحرس الإيراني: خصصنا منشآت بأنحاء البلاد للمساعدة في القضاء على كورونا

أعلن قيادي في ​الحرس الثوري الإيراني​، في ​مؤتمر​ صحفي، ان "الحرس خصص منشآت في أنحاء البلاد للمساعدة في ​القضاء​ على ​فيروس كورونا​ الجديد، ونحتاج إلى تعاون على مستوى البلاد للتصدي لتلك ​الأزمة​، وعلى المواطنين اتباع ارشادات المسؤولين في قطاع الصحة".

هذا وأعلنت ​وزارة الصحة​ الإيرانية، في وقت سابق، "بلوغ ​حالات​ الوفاة جراء فيروس كورونا المستجد 54 حالة".