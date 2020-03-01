الحرس الإيراني: خصصنا منشآت بأنحاء البلاد للمساعدة في القضاء على كورونا

أعلن قيادي في الحرس الثوري الإيراني، في مؤتمر صحفي، ان "الحرس خصص منشآت في أنحاء البلاد للمساعدة في القضاء على فيروس كورونا الجديد، ونحتاج إلى تعاون على مستوى البلاد للتصدي لتلك الأزمة، وعلى المواطنين اتباع ارشادات المسؤولين في قطاع الصحة".
هذا وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية، في وقت سابق، "بلوغ حالات الوفاة جراء فيروس كورونا المستجد 54 حالة".
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