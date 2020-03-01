بومبيو يشكر قطر على وساطتها بين بلاده وحركة طالبان

شكر وزير خارجية أميركا مايك بومبيو، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، "قطر على الجهود التي بذلتها لإحلال السلام في أفغانستان، وجهود تقريب وجهات النظر بين القوى كافة بما فيها بلاده وحركة طالبان"، معتبراً ان "قطر تعرف أن العالم صار مكانا أكثر أمانا، مع تقدم قوي نحو تسوية سياسية تنهي الحرب في أفغانستان". شاكراً "دولة قطر وحلفائنا وشركائنا على دعمهم للسلام بأفغانستان".
هذا وأعلن بومبيو عقب حفل إبرام اتفاق إحلال السلام في أفغانستان، بين بلاده وحركة طالبان في الدوحة، إن "قطر شريك مهم للوصول لهذه اللحظة التاريخية".
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