سكاي نيوز: لم يكتمل النصاب القانوني لتصويت البرلمان على حكومة علاوي

أفادت وكالة "​سكاي نيوز​" عن أنه لم يكتمل النصاب القانوني لعقد جلسة البرلمان ​العراق​ي للتصويت على ​حكومة​ علاوي .

وكان قد أعلن رئيس ​البرلمان العراقي​ ​محمد الحلبوسي​ ان "جلسة التصويت على حكومة ​محمد علاوي​ قد تؤجل ليوم آخر إذا لم يكتمل النصاب". يأتي ذلك بعد ان تم ارجاء الجلسة اليوم لنصف ساعة لعدم اكتمال النصاب القانوني.

يذكر أن العراق يواجه أزمة داخلية عنيفة إثر ​الاحتجاجات​ المستمرة منذ تشرين الأول الماضي والتي أدت إلى استقالة حكومة ​عادل عبد المهدي​، ونتج عنها مئات القتلى والجرحى.