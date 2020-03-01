الصحة الالمانية: ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بكورونا إلى 117 حالة

أعلن معهد روبرت كوخ الألماني لمكافحة الأمراض، ان "عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد ارتفع إلى 117 من 66 حالة".
هذا وعززت لجنة أزمة تابعة للحكومة الألمانية "إرشادات السفر عبر الحدود وألغت مناسبات دولية كبرى ونصحت من تظهر عليه أعراض البرد بالابتعاد عن التجمعات".
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