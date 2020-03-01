ترامب: هناك صعوبة بتصديق أن ستاير ومايك بلومبيرغ سيفيدان الحزب الديمقراطي بشيء

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إنه "يجد صعوبة في تصديق الملياردير توم ستاير الذي انسحب من السباق الانتخابي، ومايك بلومبيرغ انهما سيفيدان الحزب الديمقراطي في شيء، كما هنأ ترامب، نائب الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما، والمرشح للانتخابات الرئاسية 2020 جو بايدن، قائلا "تهانينا لجو بايدن النعسان".
هذا وأعلن الملياردير توم ستاير خروجه من السباق للفوز بترشيح الحزب الديمقراطي للانتخابات الرئاسية بعد حصوله على نتائج مخيبة للآمال على الرغم من استثماره ملايين الدولارات في حملته الانتخابية.
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