نتانياهو يتعهد بخطوات ضم سريعة إذا أعيد انتخابه

تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي ​بنيامين نتانياهو​ بضم مساحات شاسعة من ​الضفة الغربية​ "في غضون أسابيع" إذا ما أعيد انتخابه، مشددا على أن "ضم غور ​الأردن​ وأجزاء أخرى من الضفة الغربية في رأس أولوياته من بين أربع مهامات كبرى فورية يعتزم القيام بها".

وفي ​مقابلة​ أجرتها معه ​الإذاعة الإسرائيلية​ العامة، أعلن أنه"سيحدث ذلك في غضون أسابيع أو شهرين كأقصى حد"، مبينا أن "لجنة الخرائط الأميركية الإسرائيلية المشتركة بدأت عملها قبل أسبوع".