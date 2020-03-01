نتانياهو يتعهد بخطوات ضم سريعة إذا أعيد انتخابه

تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بضم مساحات شاسعة من الضفة الغربية "في غضون أسابيع" إذا ما أعيد انتخابه، مشددا على أن "ضم غور الأردن وأجزاء أخرى من الضفة الغربية في رأس أولوياته من بين أربع مهامات كبرى فورية يعتزم القيام بها".
وفي مقابلة أجرتها معه الإذاعة الإسرائيلية العامة، أعلن أنه"سيحدث ذلك في غضون أسابيع أو شهرين كأقصى حد"، مبينا أن "لجنة الخرائط الأميركية الإسرائيلية المشتركة بدأت عملها قبل أسبوع".
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