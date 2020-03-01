الخارجية الايرانية: إيقاف رحلات السياحة الدينية لسوريا للحد من انتشار فيروس كورونا

أعلنت ​وزارة الخارجية الايرانية​، في بيان، عن "إيقافها رحلات ​السياحة الدينية​ إلى دمشق حتى نهاية العام ال​إيران​ي الحالي، وذلك للحد من انتشار ​فيروس كورونا​"، موضحة ان "رحلات الزيارة برا وجوا من إيران إلى الأماكن المقدسة في ​العراق​ متوقف حاليا أيضا". إضغط للمزيد

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