سانا:الجيش التركي استهدف طائرتين حربيتين سوريتين وهبطتا بسلام

أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" بأن قوات الجيش التركي استهدفت طائرتين سوريتين في ​محافظة إدلب​، مضيفة أن الطيارين هبطوا بالمظلات بسلام​​​​​​ . وأشارت قناة "​الميادين​"، بأن "الطائرة السورية سقطت إلى الغرب من ​سراقب​ وشاهدنا كيف هبط الطيارون وحضرت سيارات الاسعاف ونقلت الطيارين وهم بخير".

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