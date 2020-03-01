البابا يظهر اليوم للمرة الأولى بعد انتشار اشاعة اصابته بكورونا

ظهر ​البابا فرنسيس​ صباح اليوم للمرة الأولى أمام الآلاف من الناس في ميدان القديس بطرس منذ مرضه وانتشار ​شائعات​ بإصابته بفيروس "كورونا".

وكان بابا ​الفاتيكان​ قد غاب عن الظهور أمام العامة منذ 4 أيام، بسبب ما وصفه الفاتيكان بأنه "مرض بسيط"، ولكن ​تقارير​ أشارت إلى أنه جاء بعد مواساته ولقائه عدد من مصابي "كورونا"، وظهر بعدها عليه علامات التعب الشديد حيث كان يسعل ويعطس باستمرار.

كما رفض المتحدث باسم الفاتيكان حينها التعليق عما إذا كان ​البابا فرانسيس​ الأول قد خضع لاختبار "كورونا" من عدمه.