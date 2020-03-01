حرس الحدود اليوناني يطلق النار وقنابل الغاز المسيل للدموع باتجاه مئات المهاجرين

أفادت وكالة "​سكاي نيوز​" عن أن حرس الحدود في ​اليونان​ يطلق النار في الهواء وقنابل ​الغاز​ المسيل للدموع باتجاه مئات ​المهاجرين​ الذين يحاولون اقتحام الحدود اليونانية قادمين من الجانب التركي .

هذا وأكدت المنظمة الدولية للهجرة، أن موظفيها العاملين عند الحدود بين تركيا و اليونان رصدوا تجمع 13 ألف شخص على الأقل عند معبري بازاركول وإيبسالا الرسميين ونقاط عبور أخرى غير رسمية، بعد فتح أنقرة "أبواب أوروبا" أمامهم.

وسبق أن ذكر وزير الداخلية التركي سليماني صويلو على حسابه في "تويتر" أن أكثر من 76 ألف مهاجر غادروا البلاد عبر محافظة أدرنة المحاذية لحدود اليونان وبلغاريا.