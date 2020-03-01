جمعية التحريج بلبنان تضع خطة للحد من حرائق غابات قرى مصب نهر قاديشا أبو علي

أقامت جمعية التحريج في ​لبنان​ التي تمولها ​وكالة التنمية الأميركية​، في إطار مشروع "فايروايز"، جلسة نقاش لـ"وضع خطة عمل تحد من مخاطر ​حرائق الغابات​ في قرى مصب نهر قاديشا - أبو علي، برعاية قائمقام بشري ​ربى شفشق​".

ولفتت شفشق إلى أن "دور ​الدولة​ والوزارات المعنية والسلطات المحلية والمجتمع الأهلي في إدارة أزمة الحرائق، يكمن في تحديث قانون الغابات الصادر العام 1949 وتعديل القانون 85 الصادر العام 1991 الذي يرمي الى المحافظة على الثروة الحرجية والأحراج، تحديث الاستراتيجية الوطنية لإدارة حرائق الغابات التي أقرتها الدولة وساعدت في وضع الأطر القانونية لإدارة الحرائق ولكنها لم تطبق بشكل كامل العام 2009"، مشيرة الى ان "لقاء اليوم يهدف الى استكمال هذه الخطوات للحد من خطر التصحر المحدق ببلد لطالما كانت غاباته وطبيعته قبلة لأنظار ​العالم​، والخطة التي نحن بصدد وضعها لا بد من ان نلحظ فيها توصيف لواقع المنطقة الحرية وتأمين ممرات داخلية لمرور آليات ​الدفاع المدني​ في الغابات وإنشاء مواصل للنار وبناء خزانات وتأمين مآخذ للمياه وتأمين المستلزمات والمعدات والآلية المطلوبة ل​مكافحة الحرائق​ وإجراء دورات توعية وتدريب".