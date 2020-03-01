وزارة الصحة تحذر من اتخاذ إجراءات قانونية في حق من يبث الأخبار المفبركة

أشارت وزارة الصحة العامة، في بيان، إلى أنه "تطالعنا بين الحين والاخر بيانات مختلقة منسوبة تارة الى وزارة الصحة وطورا دون مصدر تتحدث عن تسجيل إصابات جديدة بفيروس الكورونا في مناطق مختلفة من لبنان".
ولفت إلى أنها إذ تذكر بأنها عند حصول أي جديد في هذا الشأن، ستبادر فورا الى اطلاع الرأي العام عليه بكل شفافية، تحذر في الوقت نفسه جميع الذين يبثون او ينشرون الاخبار المفبركة والذين يفتقدون الى أدنى مستويات التحلي بالمسؤولية الاخلاقية، بأنها سوف تتخذ كل الإجراءات القانونية اللازمة في حق كل من يثبت تورطه ببث تلك الاخبار، حرصا على حق المواطنين في أمنهم الصحي الاجتماعي، وعدم إثارة حالات القلق والهلع في أوساطهم.
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