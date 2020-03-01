فهمي يلتقي وزير الداخلية السعودي والعماني في قمة تونس

أعلن وزير الداخلية و​البلديات​ ​محمد فهمي​ في تصريح له على وسائل التواصل الإجتماعي أنه التقى وزير الداخلية في ​المملكة العربية السعودية​ الامير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز ، كما التقى وزير الداخلية في ​سلطنة عمان​ حمود بن فيصل البوسعيدي، وذلك خلال القمة في تونس .

وقد نقل فهمي تحيات فخامة ​رئيس الجمهورية​ العماد ​ميشال عون​ الى رئيس الجمهورية التونسية السيد ​قيس سعيد​، وذلك خلال لقاء في قصر قرطاج في تونس .

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