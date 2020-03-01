أعلن وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي في تصريح له على وسائل التواصل الإجتماعي أنه التقى وزير الداخلية في المملكة العربية السعودية الامير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز ، كما التقى وزير الداخلية في سلطنة عمان حمود بن فيصل البوسعيدي، وذلك خلال القمة في تونس .
وقد نقل فهمي تحيات فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الى رئيس الجمهورية التونسية السيد قيس سعيد، وذلك خلال لقاء في قصر قرطاج في تونس .
كانت هذه تفاصيل خبر فهمي يلتقي وزير الداخلية السعودي والعماني في قمة تونس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.