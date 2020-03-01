لفت الوزير السابق ​محمد المشنوق​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي إلى انه "في مختبرات جامعة هارفارد في ​بوسطن​ أوقفت ​الشرطة الفدرالية​ خمسة اميركيين وصينيين للتحقيق بعلاقتهم ب​فيروس كورونا​"، سائلا: "هل بدأت حرب بيولوجية في ​العالم​؟ لا نعرف سوى القليل، سوى علاقتهم بمختبر في منطقة ووهان الصينية الأكثر انتشارا لفيروس كورونا".

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كانت هذه تفاصيل خبر محمد المشنوق: هل بدأت حرب بيولوجية في العالم؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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