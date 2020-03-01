إنقاذ امرأة حاولت رمي نفسها في القليعات

تمكن عناصر من ​الدفاع المدني​ من إقناع إمرأة في العقد الرابع من العمر، بعدم رمي نفسها عن سطح مبنى مؤلف من 7 طبقات في بلدة ​القليعات​ - ​كسروان​.

وعندما سلمت نفسها الى عناصر الدفاع المدني تم التأكد من سلامتها الجسدية، ثم سلمت الى المراجع الامنية المختصة.