إنقاذ امرأة حاولت رمي نفسها في القليعات

تمكن عناصر من الدفاع المدني من إقناع إمرأة في العقد الرابع من العمر، بعدم رمي نفسها عن سطح مبنى مؤلف من 7 طبقات في بلدة القليعات - كسروان.
وعندما سلمت نفسها الى عناصر الدفاع المدني تم التأكد من سلامتها الجسدية، ثم سلمت الى المراجع الامنية المختصة.
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