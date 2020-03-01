توقيف شخص لقيامه بترويج عملة مزيفة لأشخاص من الجنسية البنغلادشية

أعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​ في بيان أنه "توافرت معلومات لفصيلة الاشرفية في وحدة ​شرطة بيروت​ حول قيام أحد المواطنين بترويج ​عملة مزيفة​ لأشخاص من الجنسية البنغلادشية في محلة ​كرم الزيتون​. وعلى الاثر، ونتيجة المتابعة الحثيثة، توصلت هذه الفصيلة الى تحديد هوية المشتبه به ومكان تواجده، وتمكنت بتاريخ 26/2/2020 من توقيفه في المحلة المذكورة، ويدعى م. ع. (مواليد عام 1965، لبناني) وضبطت بحوزته مبلغ 950 $ مزيفاً"، مشيرة الى أنه "بالتحقيق معه، اعترف بما نسب اليه، وانه يستحصل على العملة المزيفة من شخص سوري، العمل جار لتوقيفه. وقد تعرف إليه عدد من الاشخاص الذين وقعوا ضحية أعماله، واتخذوا بحقه صفة الادعاء الشخصي. وأودع القطعة المعنية للتوسع بالحقيق معه، بناء على اشارة ​القضاء​ المختص".

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