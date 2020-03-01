رائد خوري: نتطلع لإقرار بقية بنود ماكينزي للنهوض بالإقتصاد

توجه الوزير السابق ​رائد خوري​، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، "لمن شكك بخطة ماكينزي وساق أعنف الحملات في وجهنا"، لافتاً إلى أنه "بناء على اقتراح من ماكينزي أقرت اللجان النيابية اقتراح قانون لتنظيم زراعة الحشيش المتوقع مردوده المليار دولار سنويا".

وأشار إلى أننا "نتطلع الى خارطة طريق لإقرار بقية البنود والتوصيات للنهوض ب​الاقتصاد​".