إيران: اتفاق الدوحة يشرعن الوجود الأميركي

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نصر المجالي: قالت إيران إنها ترحب بأية خطوة للسلام في أفغانستان، لكن الولايات المتحدة لا تمتلك الصلاحية القانونية لتوقيع اتفاق سلام أو تقرير مصير مستقبل أفغانستان.

وأضافت في أول رد فعل على توقيع الاتفاق بين اميركا وحركة طالبان الأفغانية، في بيان لوزارة الخارجية صدر اليوم الأحد، أن طهران ترى أن السلام الحقيقي في افغانستان لا يتحقق الا عن طريق الحوار الافغاني - الافغاني بمشاركة الاطراف السياسية في هذا البلد ومن بينها حركة طالبان والأخذ بنظر الاعتبار ملاحظات دول الجوار الافغاني.

وقعت إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، وحركة طالبان اتفاقا "تاريخية" في العاصمة القطرية الدوحة، السبت، ستؤدي إلى انسحاب القوات الأميركية من أفغانستان خلال 14 شهرا، وستقود إلى إنهاء الحرب الأطول في تاريخ واشنطن.

ووقع مبعوث أميركا إلى أفغانستان زلماي خليل زاد، ونائب الشؤون السياسية لحركة طالبان، ملا عبد الغني بارادار، الاتفاق، بحضور وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو.

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وأكد البيان أن ايران ترحب بأي تطور يساعد في احلال السلام والاستقرار في افغانستان، وتدعم اي محاولات في هذا المجال بإدارة الافغان انفسهم، مضيفاً أن ايران تعتقد أن الوجود العسكري الأجنبي في افغانستان غير قانوني وهو السبب الاساس للحرب وانعدام الأمن في هذا البلد وبالتالي فان خروج القوات الاجنبية هو مفتاح التوصل الى السلام والاستقرار في افغانستان وأن أي جهد بهذا الاتجاه يساهم في صنع السلام في هذا البلد.

واعتبر بين الخارجية الايرانية ان الاجراءات الاميركية هي محاولات لشرعنة الوجود العسكري في افغانستان مشددة على ان طهران تعارض هذه الاجراءات وتؤكد ان اميركا لا تمتلك الصلاحية القانونية لتوقيع اتفاق سلام او رسم مستقبل افغانستان.

وتابع البيان: أن طهران ترى أن منظمة الأمم المتحدة تمتلك الأهلية والظروف المناسبة لتسهيل اجراء الحوار الافغاني وضمان تنفيذ التوافقات الحاصلة.

وأضاف أن أيران وفي ظل احترامها لسيادة افغانستان ووحدة اراضيها مستعدة في اطار استراتيجيتها لأمنها الوطني، تقديم اي مساعدة تساهم في احلال السلام والاستقرار في افغانستان، وتأمل في ان يحظى هذا البلد بحكومة تتمتع بعلاقات أخوة وصداقة مع دول الجوار، وقادرة على اجتثاث الارهاب.