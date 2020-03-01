تعرف على خليفة مهاتير محمد

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty Images محي الدين ياسين

قام ملك ماليزيا بتسمية وزير الداخلية السابق محي الدين ياسين رئيساً للوزراء في قرار مفاجئ همش فيه المنافسين القدامى أمثال مهاتير محمد وأنور إبراهيم بعد أسبوع من التوتر السياسي.

وجاء القرار بعد 5 أيام من قرار مهاتير، البالغ من العمر 94 عاما، بالاستقالة والذي أنهى تحالفه مع أنور ابراهيم، البالغ من العمر 72 عاما، وهو التحالف الذي فاز في انتخابات عام 2018 وشكل الحكومة بعدها.

ورغم أن مهاتير وأنور أعلنا السبت توحيد جهودهما ثانية، إلا أن القصر قال في بيان إن الملك اتخذ قراره لأن محي الدين ياسين يتمتع بالأغلبية البرلمانية.

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وأضاف البيان قائلا: "إن الملك أصدر مرسوما لأنه لا يمكن تأخير عملية تعيين رئيس للوزراء".

ومن جانبه، قال محي الدين للصحفيين: "إنني أطالب جميع الماليزيين بقبول قرار الملك".

ولم يصدر حتى الآن رد فعل من قبل مهاتير أو أنور اللذين أطاحا بالحزب الحاكم السابق وهو منظمة الملاي المتحدة "أومنو" بعد 6 عقود في السلطة من خلال تحالف باكتان هرابان لمكافحة الفساد. © Getty Images مهاتير محمد قاد أومنو بين عامي 1981 و2003

ويحاكم زعيم أومنو السابق نجيب رزاق بتهم الفساد غير أن حظوظ الحزب ارتفعت بعد هزيمته عام 2018 في ما خسر باكتان 5 انتخابات فرعية على خلفية انتقادات من بعض الناخبين الذين طالبوا الحزب ببذل المزيد لأغلبية أثنية المالاي البالغ عددها 32 مليونا.

ويحظى محي الدين ياسين بدعم حزب إسلامي آخر هو باس.

يذكر أن مهاتير محمد قاد أومنو بين عامي 1981 و2003 وكان في تلك الفترة مؤيدا للقومية الماليزية.

وكانت الأزمة الأخيرة ثمرة صراع السلطة بين مهاتير وأنور وهو الصراع الذي خيم على السياسة الماليزية لأكثر من عقدين.

وكان مهاتير قد تعهد بتسليم السلطة لأنور بعد انتخابات عام 2018 غير أنه لم يحدد تاريخا لذلك.

وكان أنور نائبا لمهاتير ونجما صاعداً في عالم السياسة عندما تولى مهاتير منصب رئيس الحكومة لأول مرة، ولكنهما اختلفا حول سبل مواجهة الأزمة المالية الآسيوية. © Getty Images

وقد اعتقل أنور وسجن في أواخر التسعينيات بتهمة المثلية والفساد، وهي التهم التي قال إن وراءها دوافع سياسية.

يذكر أن المشهد السياسي الماليزي يتشكل من خلال مثلث العرق والدين والمصالح الإقليمية، وأكثر من نصف السكان من أثنية المالاي ولكن توجد أقليات كبيرة من الصينيين والهنود وأقليات أخرى.

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من هو محي الدين ياسين؟

يبلغ محي الدين ياسين من العمر 73 عاما وقد درس في جامعة ماليزية محلية وعمل بشركات متعددة مملوكة للدولة ودخل معترك السياسة عام 1978 نائبا في البرلمان عن دائرة باغوه في جوهور.

وبصفته عضوا في حزب أومنو تولى العديد من المناصب منها الوزير الأول لإقليم جوهور بين عامي 1986 و1995.

كما تولى مناصب مهمة في عهد 3 من رؤساء الحكومات وخدم في حكوماتهم واحداً تلو الآخر، وكان قد نجا من المرحلة الانتقالية بين مهاتير محمد وخليفته عبد الله بدوي ليعود وينجو مجددا في عهد نجيب رزاق.

وفي عهد رزاق تولى منصب نائب رئيس أومنو ونائب رئيس الحكومة، كما عمل وزيراً للتعليم وفي عهده أنهى تعليم الحساب والعلوم باللغة الإنجليزية.

وفي عام 2015 أقاله نجيب رزاق من منصبه على خلفية انتقادات وجهها لرزاق في ما يتعلق بقضية الصندوق السيادي الماليزي، كما أن موقفه من هذه القضية أدى أيضاً للإطاحة به من أومنو في عام 2016. © Reuters نجيب رزاق كان قد أقال محي الدين ياسين

وفي أواخر ذلك العام أسس محي الدين حزباً جديداً هو حزب بيرساتو أي السكان الأصليين لماليزيا والذي تولى رئاسته.

وقد انضم بيرساتو لاحقا إلى تحالف باكتان بقيادة مهاتير وأنور والذي فاز بانتخابات عام 2018.

وهكذا ساعد محي الدين في هزيمة رئيس وزراء خدمه وإعادة رئيس وزراء خدمه في وقت سابق للسلطة.

وعندما تشكلت الحكومة حصل على حقيبة مهمة وهي وزارة الداخلية.

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وبعذ ذلك بفترة قصيرة ذهب إلى سنغافورة للعلاج من السرطان حيث قام رئيس حكومتها لي هسين لونغ وكبار مسؤولي الجزيرة بزيارته.

وبعد شفائه عاد إلى ماليزيا لاستئناف عمله، ولكن سرعان ما بدأت المشاكل داخل باكتان.

وفي 24 فبراير/شباط الجاري أعلن محي الدين انسحاب بيرساتو من باكتان والانضمام لأومنو، مما مهد لانهيار الحكومة وفقدانها الأغلبية البرلمانية.

وأخيراً وبعد العمل مع 3 رؤساء حكومات صار محي الدين ياسين نفسه رئيسا للحكومة.