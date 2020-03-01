رئيس برلمانية المصريين الأحرار: إطلاق اسم مجدى يعقوب على طرق 6 أكتوبر تشريف لها

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب الدكتور أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن اطلاق جهاز مدينة حدائق أكتوبر الجديدة اسم الجراح العالمى الدكتور مجدي يعقوب، على أكبر طريق بمنطقة حدائق أكتوبر، يمثل تشريف لها، وتقدير من الدولة.
ووجه أبو العلا في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين الشكر لجهاز مدينة أكتوبر، ومدينة حدائق أكتوبر علي هذه اللافتة الطبية، والتى تؤكد عمق التقدير من جموع المواطنين والمسؤولين بالدولة المصرية لأبنائها ومنهم الدكتور يعقوب الذي يعدُ رمزا وطنياً للمصريين ذوي الإسهامات الكبيرة في مجالاتهم، الذين يمنحون الوقت والجهد للمساهمة في دورهم المجتمعي تجاه وطنهم وأبنائه.
ولفت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب إلى أن مجهودات الدكتور مجدي يعقوب وخدماته الطبية فى مجال جراحة القلب، جعلته من رواد عمليات زراعة القلب على المستوى العالمى وأحد أبرز الجراحين فى العالم، حيث يلقب بملك القلوب إلى جانب حمله لقب سير منذ نحو ثلاثة عقود.
ونوه أبو العلا، بالجهود المبذولة أيضا خلال هذه المرحلة، الخاصة بمركز جراحة الطب بأكتوبر والذى يمثل أمتداد لمركز أسوان، حيث يتم إنشاءه علي مساحة 84 ألف متر مربع يوجد به 300 غرفة ومنها 120 سرير عناية مركزة، والمنتظر أن لا يكون علاجيا فقط وسيشتمل على مركز التدريب والتأهيل لجيل آخر من الأطباء والتمريض في قطاع علاج وجراحات القلب للأطفال المصريين، كذلك مركز بحوث عالمي في هذا التخصص، مجددا حديثه بضرورة أن تعمل الدولة المصرية على تقديم الإعفاءات الكثيرة لصالح هذا المركز على مستوى المرافق لكى يتم الانتهاء منه سريعا.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء التقى بمكتبه في مقر مجلس الوزراء، بالدكتور مجدي يعقوب جراح القلب المصري العالمي، يرافقه الدكتور مجدي اسحاق الرئيس التنفيذي لمؤسسة مجدي يعقوب لجراحات القلب والدكتور محمد غنيم أستاذ زراعة الكلى.
وحرص الدكتور مجدي يعقوب، خلال اللقاء على دعوة رئيس مجلس الوزراء لوضع حجر أساس مركز مجدي يعقوب العالمي لجراحات وأبحاث القلب، بالسادس من أكتوبر، كامتداد لمركز القلب بأسوان.
وأكد الجراح العالمي أن تلبية هذه الدعوة تضيف زخماً لانطلاقة هذا المشروع الطبي العملاق، الذي يحظى باهتمام ودعم وتمويل من جانب العديد من الشخصيات المصرية والعربية والمؤسسات المختلفة، حيث تصل تكلفة إقامته وتجهيزه إلى نحو 4 مليارات جنيه، ويهدف إلى إجراء عدد كبير من العمليات سنوياً بالمجان، يكون للأطفال نصيب أكبر منها.
من جانبه رحب رئيس مجلس الوزراء، بالجراح العالمي الدكتور مجدي يعقوب والحضور، معرباً عن سعادته لاستقباله بمقر مجلس الوزراء، ومؤكداً حرصه على تلبية الدعوة لدفع العمل بهذا الصرح الطبي الهام. وأشار مدبولي إلى تقدير الوطن وأبنائه للدكتور مجدي يعقوب الذي يعدُ رمزا وطنياً للمصريين ذوي الاسهامات الكبيرة في مجالاتهم، والذين يمنحون الوقت والجهد للمساهمة في دورهم المجتمعي تجاه وطنهم وأبنائه.
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