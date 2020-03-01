رئيس مجلس النواب يلتقى نظيره النمساوى.. والقضايا المشتركة تتصدر النقاشات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل منذ قليل، رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس الوطني النمساوى (البرلمان) ولوفجانج سابوتكا والوفد المرافق له، بمقر البرلمان المصرى، فى إطار تعزيز العلاقات (المصرية – النمساوية ) فى شتى المجالات، وتناول القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.
ويقيم الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، علي شرف نظيرة النمساوى والوفد البرلمانى المرافق له مأدبة طعام، بقاعة بهو الشورى (سابقاً)، بمجلس النواب المصرى.
يذكر أن السفير عمر عامر، سفير مصر فى النمسا ومندوبها الدائم لدى المنظمات الدولية فى فيينا، قد التقى "ولوفجانج سابوتكا" رئيس برلمان النمسا، الخميس الماضى، وذلك فى إطار الإعداد لزيارة رئيس البرلمان إلى مصر الأسبوع الجارى.
وأكد "سابوتكا" خلال اللقاء على تطلعه إلى زيارة مصر ودعم وتعزيز أواصر التعاون بين البلدين، خاصة في المجال الاقتصادي والتبادل التجاري، ومكافحة الهجرة غير الشرعية والإرهاب، مؤكداً على دور مصر وأهميتها كركيزة أساسية للأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.
كان البرلمان النمساوى قد عقد فى 23 أكتوبر الماضى، أولى جلساته عقب الانتخابات البرلمانية المبكرة وبتشكيله الجديد، والذى يضم 183 مقعدا يستحوذ على الأكثرية منها نواب حزب الشعب.
أنجز مجلس النواب خلال جلساته الأسبوع الماضى عددا من المهام التشريعية والرقابية الهامة بجانب عدد من الأنشطة للدكتور على عبد العال رئيس المجلس، حيث التقى برئيس برلمان تشيلى، وكل من وزير التموين ووزير التعليم العالى، ووكيلى مجلس النواب.
ونرصد أبرز ما شهده البرلمان خلال الأسبوع الماضى فى السطور التالية:
- أقر 5 قوانين بشكل نهائى، ليتم إرسالها بعد ذلك لرئيس الجمهورية للتصديق عليها.
- شملت قانون الضريبة على القيمة المضافة وتنظيم قوائم الكيانات الإرهابية ومكافحة الإرهاب وتنظيم نشاط التمويل الاستهلاكى وإنهاء المنازعات الضريبية.
- وافق فى المجموع على قانونين، وأرسلهما لمجلس الدولة لمراجعتهما، وهم قانون التقاعد والمعاشات للقوات المسلحة ومكافحة المخدرات.
- ووافق أيضا على 6 اتفاقيات تعاون مع ألمانيا.
- كما أحال المجلس 66 تقريراً من لجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبة مقدمة من النواب إلى الحكومة .
- قرر مكتب مجلس النواب إحالة النائب إلهامى عجينة للجنة القيم للنظر في المخالفات والشكاوى المنسوبة إليه.
- أعلن البرلمان خلو مقعد الدائرة الثالثة مركز شرطة سمالوط بالمنيا، وذلك بعد وفاة النائب " على الكيال".
- كما أدى النائب محمد أبو العينين اليمين الدستورية بعد فوزه في الانتخابات التكميلية بدائرة قسم الجيزة.
- نعى المجلس رئيس الجمهورية الأسبق محمد حسنى مبارك لما قدمه للوطن كأحد قادة حرب أكتوبر المجيدة .
- استقبل الدكتور على عبد العال، ايفان فلوريس جارسيا رئيس مجلس النواب التشيلي.
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