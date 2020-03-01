شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس النواب يلتقى نظيره النمساوى.. والقضايا المشتركة تتصدر النقاشات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل منذ قليل، رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس الوطني النمساوى (البرلمان) ولوفجانج سابوتكا والوفد المرافق له، بمقر البرلمان المصرى، فى إطار تعزيز العلاقات (المصرية – النمساوية ) فى شتى المجالات، وتناول القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.

ويقيم الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، علي شرف نظيرة النمساوى والوفد البرلمانى المرافق له مأدبة طعام، بقاعة بهو الشورى (سابقاً)، بمجلس النواب المصرى.

يذكر أن السفير عمر عامر، سفير مصر فى النمسا ومندوبها الدائم لدى المنظمات الدولية فى فيينا، قد التقى "ولوفجانج سابوتكا" رئيس برلمان النمسا، الخميس الماضى، وذلك فى إطار الإعداد لزيارة رئيس البرلمان إلى مصر الأسبوع الجارى.

وأكد "سابوتكا" خلال اللقاء على تطلعه إلى زيارة مصر ودعم وتعزيز أواصر التعاون بين البلدين، خاصة في المجال الاقتصادي والتبادل التجاري، ومكافحة الهجرة غير الشرعية والإرهاب، مؤكداً على دور مصر وأهميتها كركيزة أساسية للأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

كان البرلمان النمساوى قد عقد فى 23 أكتوبر الماضى، أولى جلساته عقب الانتخابات البرلمانية المبكرة وبتشكيله الجديد، والذى يضم 183 مقعدا يستحوذ على الأكثرية منها نواب حزب الشعب.