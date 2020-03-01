سلطة الطيران تستضيف دورة تدريبية حول منظمات النقل الجوى 13 مارس

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد المنظمة العربية للطيران المدنى، يوم 15 مارس الجارى بالقاهرة، دورة تدريبية حول منظمات النقل الجوى، باستضافة من سلطة الطيران المدنى المصرى، فى إطار التنسيق المتبادل حول دورات قطاع النقل الجوى.
وتهدف الدورة التى تنعقد خلال الفترة ما بين 15 حتى 19 مارس الجارى، تحت إشراف خالد عنتر، خبير النقل الجوى بالمنظمة العربية للطيران، إلى تعريف المتدربين بالمنظمات الدولية والإقليمية المعنية بالطيران المدنى ونشأت هذه المنظمات ودورها فى مجال النقل الجوى.
جدير بالذكر أن سلطة الطيران المدنى المصرى، استضافت أربع دورات تدريبية فى مجال النقل الجوى خلال العام الماضى 2019، وذلك بالتنسيق بين المهندس عبد النبى منار مدير عام المنظمة والطيار سامح الحفنى رئيس سلطة الطيران المدنى بجمهورية مصر العربية.
وشارك فى هذه الدورات متدربين من كل من السعودية والعراق وليبيا وتونس ومصر وبلغ عدد المتدربين فى الدورات الأربعة حوالى 80 متدربا.
يذكر أن المهندس عبدالنبى منار، شهد الشهر الماضى، مدير عام المنظمة العربية للطيران المدنى، افتتاح الاجتماع التاسع لخبراء تعديل اتفاقية تبادل الاعفاء من الضرائب والرسوم "الضرائب" الجمركية على نشاطات ومعدات الناقل الجوى العربى، الذى عقد فى مدينة الدار البيضاء بالمملكة المغربية يوم18 فبراير 2020 باستضافة من المنظمة العربية للطيران المدنى، وتم خلال الاجتماع مناقشة التعديلات المقترحة فى الاتفاقية من الدول الأعضاء وتم إدخال التعديلات على الاتفاقية لتصبح فى صيغتها النهائية.
وقد انتهى الاجتماع إلى رفع مقترح تعديل اتفاقية تبادل الإعفاء من الضرائب والرسوم "الضرائب" الجمركية على نشاطات ومعدات الناقل الجوى العربى إلى مجلس وزراء النقل العرب.
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