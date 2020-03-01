شكرا لقرائتكم خبر عن "القومى لحقوق الإنسان" يزور مستشفيات بورسعيد الخاضعة للتأمين الصحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى وفد من المجلس القومى لحقوق الإنسان، زيارة 4 مستشفيات خاضعة لمنظومة التأمين الصحى، وهي: "مستشفى النصر التخصصى للأطفال، مستشفى الرمد، مستشفى التضامن، ومستشفى الحياة ببورفؤاد" فى محافظة بورسعيد.

وقال المجلس أن الزيارة تأتى فى إطار اهتمام المجلس القومى لحقوق الإنسان، بالنظام الصحى ومنظومة التأمين الصحى فى مصر، وتطوره لتلبية الاحتياجات الصحية للمواطن التى تُعد أساس حقوق الإنسان.

والتقت البعثة بمديرى المستشفيات ومسئولى الفرق الطبية، وقد رافقوا البعثة فى جولاتها داخل المستشفيات، وأكدوا على أهمية تقييد ثقافة أصحاب المنفعه (المنتقعين من الخدمة) لتسهيل الخدمة على مقدمها ومتلقيها والاستفادة منها. وعلى صعيد آخر رصدت البعثة الميدانية بعض شكاوى المواطنين التى تتعلق بمنظومة التأمين الصحى الشامل واحتياجاتهم اليومية، ويستمر عمل البعثة للأيام القادمة .‎

Advertisements

وزار وفد بعثة المجلس القومى لحقوق الإنسان، محافظة بورسعيد أمس، للوقوف على تجربة التأمين الصحى الجديد. وضم الوفد الذى رأسه جورج إسحاق عضو المجلس، وكلا من جمال بركات، نبيل شلبى، شيرين المصرى، أيمن جلال، وأسامه عبدالرازق الباحثين بالمجلس.

وتهدف الزيارة التى تأتى فى إطار استراتيجية عمل المجلس للنهوض بالصحة والتعليم كركيزة أولية فى نشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان والعمل بها إلى التعرف على تجربة المحافظة فى مجال تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد ومتابعة الحق فى التعليم، بالإضافة لتلقى شكاوى المواطنين.

كانت قد قالت منظومة التأمين الصحى الشامل، أن جميع المسجلين ببرنامج تكافل وكرامة ستتحمل عنهم المنظومة جميع تكاليف العلاج، موضحة أن غير القادرين تتحمل عنهم الدولة كافة التزامات العلاج بمعنى أن الخزينة الحكومية تسدد الاشتراكات عن المريض ولا يتحمل أى مساهمات.

وأكدت منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة، أن مسئول رضاء المنتفعين بالوحدات والمراكز الطبية والمستشفيات المطبق فيها المنظومة مسئول عن حل جميع مشكلات المنتفعين، قائلة: "علشان دائمًا تطمئن على مستوى الخدمة.. هتلاقى شخص مسئول عن رضائك فى كل مستشفى أو وحدة أو مركز تابعة للتأمين الصحى الشامل.. اسأل عن رضاء المنتفعين لحل أى مشكلة تواجهك".