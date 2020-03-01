مدير الإدارة العامة للحماية المدنية: واجهنا أكثر من 60 ألف حادث خلال 2019

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

قال اللواء محمد جبر مدير الإدارة العامة للحماية المدنية، في كلمته الذي ألقاها في الاحتفال باليوم العالمي للحماية المدينة، إن الحماية المدنية لها دور كبير في توعية الأفراد والمؤسسات في كيفية حماية الأرواح والممتلكات والحفاظ على البيئة، وتتواصل مسيرة التنمية لبناء مصر الحديثة، ويستمر عطاء رجال الشرطة بوجه عام ورجال الحماية المدنية بشكل خاص، الذين يواجهون النار يوميًا فألسنة اللهب لا تهدأ ولكن على قدر أهل العزم تأتي العزائم.

وأضاف أن رجال الحماية المدنية يخوضون معارك مع الإرهاب، والعبوات الناسفة وتفكيكها لا يهابون الموت لإنقاذ الأبرياء، وينفذون الغرقى وينقذون المواطنين من تحت الأنقاض، وفي ظل قيادة سياسية واعية تحت رعاية الرئيس السيسي ستظل الدولة في البناء وتقوية الاقتصاد، وما زالت وزارة الداخلية تحت رعاية اللواء محمود توفيق مستمرة في العطاء والوقوف بجانب الوطن للحفاظ على الاقتصاد الوطني، وتقوم الحماية المدنية بكافة فروعها على مستوى الجمهورية بدورها على أكمل وجه لتوفير بيئة آمنة وحياه كريمة للمواطنين.

وتابع: أتقدم بخالص الشكر لرجال الحماية المدنية لما يبذلوه من تضحيات خاصة مع تعدد الحوادث التي بلغت أكثر من 60 ألف حادث خلال عام 2019، عملنا على مواجهتها.

وأكمل: "نترحم على شهداء الوطن من رجال الشرطة والقوات المسلحة ونعاهد الله على بذل المزيد من العطاء ومضاعفة الجهود المبذولة من أجل هذا الأرض الطيبة لصون كرامتها مصرنا الغالية كنانة الله في أرضه".