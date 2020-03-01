"جرجس": الداخلية توفر كافة الإمكانيات للحماية المدنية لتقوم بعملها على أكمل وجه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

قال اللواء هاني جرجس مساعد وزير الداخلية للشرطة المتخصصة، إن هناك تطور عمراني ساهم في إلقاء المسؤوليات على عاتق الحماية المدينة في حماية الممتلكات والأرواح خاصة الأخطار الناتجة عن التطور التكنولوجي، وهناك اتجاه عام من الدولة لتحقيق التنمية الشاملة ولذلك تهدف العملية الأمنية نحو تحسين جودة الخدمات التي تقدم للجمهور وخاصة في مجال الحماية المدنية والحفاظ على الأرواح والممتلكات والانتقال بالبلاد نحو آفاق المستقبل، وتوفر وزارة الداخلية كافة الإمكانيات لقطاعات الحماية المدنية لتقوم بعملها على أكمل وجه.

ونقل اللواء هاني جرجس، تحيات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية لكافة الحاضرين أثناء الاحتفال باليوم العالمي للحماية المدنية.

وأضاف، أن الحماية المدنية، تتعاون مع كافة المؤسسات الوطنية بما يحقق معرفة طبيعة الكوارث تجنب حدوثها، مؤكدًا على إصرار وزارة الداخلية لمواجهة كافة التحديات الأمنية واثقين في القيادة السياسي الرئيس السيسي لتخطي كافة الصعاب،

وتابع:" لن ننسى دور رجال القوات المسلحة التي تعمل جنب إلى مع رجال الشرطة للوقوف في وجه أعداء الوطن، وأتقدم بخالص الشكر لأسر الشهداء من رجال الحماية المدنية الذين ضحوا بأرواحهم من أجل حماية تراب هذا الوطن، وانقل لكم تحيات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.