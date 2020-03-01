الاحتلال الإسرائيلي يغلق الأراضي الفلسطينية تزامنُا مع الانتخابات

محمد اسماعيل - القاهرة - تل أبيب- (د ب أ):

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، أنه تقرر فرض إغلاق كامل على الضفة الغربية وقطاع غزة غدًا الاثنين، بالتزامن مع الانتخابات النيابية التي تشهدها إسرائيل غدا.

وكتب المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي عبر تويتر، أنه تقرر فرض إغلاق كامل على الضفة الغربية، وإغلاق معابر قطاع غزة، بسبب انتخابات الكنيست، مضيفا أنه خلال ساعات الإغلاق سيسمح بعبور الحالات الإنسانية والطبية والاستثنائية فقط، وبموافقة منسق أعمال الحكومة في المناطق.

ويتوجه الناخبون في إسرائيل غدا لصناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في ثالث انتخابات نيابية تشهدها إسرائيل خلال عام واحد.

وتشير استطلاعات الرأي إلى أن هذه الانتخابات لن تفلح في الأغلب في حل المشكلة السياسية التي تشهدها البلاد في ظل استمرار احتدام المنافسة بين معسكرَي اليمين، بزعامة حزب "ليكود" برئاسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ومعسكر الوسط واليسار والعرب، بزعامة رئيس حزب "أزرق أبيض" بيني جانتس.