لتنمية وعي الشباب والنشء.. الداخلية تنظم العديد من الفعاليات لطلبة المدارس (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

قامت مختلف قطاعات وزارة الداخلية بالتنسيق مع الجهات المعنية بتنفيذ برنامج يتضمن (تنظيم زيارات لطلاب المدارس بمراحلها المختلفة) لبعض الجهات الشرطية التابعة للمديريات (النجدة– المرور – الحماية المدنية) حتى يتعرف الطلاب على الدور الذي تقوم به تلك الجهات لخدمة المواطنين وتحقيق رسالة الأمن.

استقبلت تلك الجهات التابعة لمديريات أمن (الفيوم، أسيوط، دمياط، المنوفية) عدد من طلبة المدارس تعرفوا خلالها على طبيعة عمل رجال (الحماية المدنية والمرور والنجدة) وما يقومون به من مهام لحماية أرواح المواطنين من المخاطر، وتوعيتهم بطرق الحد والوقاية من أخطار الحريق والسلامة العامة وكذا تحقيق السيولة المرورية.

وفي ذات السياق -قام عدد من طلبة إحدى المدارس بزيارة قسم شرطة دهب بمديرية أمن جنوب سيناء، تعرفوا خلالها على طبيعة عمل رجال الشرطة وما يقومون به من مهام لحماية أرواح وممتلكات المواطنين.

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ومن ناحية أخرى قام عدد من ضباط وأفراد مديريات أمن (دمياط، أسيوط) بزيارة عدد من المدارس، وتوزيع بعض الهدايا على الطلبة ومن بينها كتاب توعوي للأطفال (كلنا واحد – ارسم لون) والذي يتضمن بعض المعلومات الشرطية المتعلقة بالأمن والسلامة بمحتوى جاذب وبأسلوب مبسط يتوافق مع مراحلهم العمرية.

كما قام وفد من إدارتي الحماية المدنية والمرور بمديريتي أمن أسيوط وجنوب سيناء بعقد ندوة تثقيفية ببعض المدراس للتعرف على دور إدارتي الحماية المدنية والمرور، وتم توزيع كتيبات وملصقات على الطلاب تتضمن شرح مبسط للوقاية من أخطار الحريق وتعرض الإرشادات المرورية.

يأتي ذلك إيماناً من وزارة الداخلية بأن تنمية الوعي لدى الشباب والنشء الصغير يُعد أحد الدعامات الأساسية للنهوض بالوطن وتحقيق مستقبل أفضل لأبنائه.