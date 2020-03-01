بسبب كورونا.. 85% نسبة إلغاء حجوزات السفر والفنادق للكويتيين

محمد اسماعيل - القاهرة - الكويت - أ ش أ

أصاب فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" سوق السياحة والسفر الكويتي في مقتل، بعد إلغاء نحو 85% من حجوزات مسبقة الدفع، سواء للطائرات أو الفنادق، أو على مستوى الأفراد، أو حتى المنظمات والهيئات والشركات.

وقال أصحاب شركات السياحة والسفر الكويتية - في تصريحات صحفية اليوم الأحد- "إن رفض وزارة التربية الكويتية منح إذن خروج "خروجية" للعاملين الوافدين لديها؛ لكون مدارسها في حالة تعليق وليس تعطيل، أدى إلى تفاقم الخسائر.. موضحة أنه تم إلغاء كل الحجوزات المسبقة أو الجديدة خلال عطلة العيد الوطني الأسبوع الماضي؛ ما تسبب في خسائر فادحة من الممكن أن تنعكس آثارها السلبية لشهور مقبلة".

وفي السياق ذاته، أصدرت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية تعميما إلى جميع شركات الطيران العاملة في مطار الكويت الدولي بتقديم جميع المعلومات الخاصة بالمسافرين، وتسليمها إلى وزارة الداخلية حين الطلب منها؛ وذلك في إطار الإجراءات الخاصة بمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"؛ لمنع تفاقمه في البلاد، من خلال السيطرة على حركة المسافرين، سواء القادمون إلى مطار الكويت الدولي أو المغادرين.