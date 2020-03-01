العراق: السجن 15 عامًا لداعشي بتهمة الاستيلاء على أملاك مواطنين

محمد اسماعيل - القاهرة - بغداد - أ ش أ قضت المحكمة الجنائية المركزية العراقية، اليوم الأحد، بالسجن لمدة 15 عاما بحق إرهابي ينتمي لتنظيم داعش الإرهابي بتهمة حجز ومصادرة منازل في "قاطع داقوق" بمحافظة كركوك. وقال مجلس القضاء الأعلى العراقي - في بيان أوردته قناة "السومرية" الإخبارية - "إن المتهم انضم لتنظيم داعش الإرهابي، وعمل ضمن مفرزة إدارية تابعة لديوان ما يسمى بعقارات داعش ضمن ولاية كركوك - قاطع داقوق".. مضيفا أن المتهم أدين بالاستيلاء علي المنازل المملوكة لمنتسبي الأجهزة الأمنية، فضلا عن منازل المواطنين العراقيين.

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