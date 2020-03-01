الخارجية الروسية: موظفو "سبوتنيك - تركيا" محتجزون لدى الأجهزة الأمنية في أنقرة

أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن موظفي وكالة أنباءسبوتنيك الروسية الذين تعرضوا لاعتداء في العاصمة التركية أنقرة مساء أمس السبت ، بحسب المعلومات المتوفرة ، محتجزون لدى الأجهزة الأمنية.

وجاء في بيان صادر عن الخارجية الروسية وفقا لوكالة "سبوتنيك": "ندعو السلطات التركية للتدخل في الوضع القائم وتوفير سلامة ممثلي وسائل الإعلام الروسية والمساهمة في توضيح جميع تفاصيل ما حدث".

وأكد البيان أن "العديد من

الإعلاميين التابعين لوسائل الإعلام الروسية يتعرضون لتهديدات باستخدام القوة، ووجهت إليهم مطالب بالتوقف عن أنشطتهم المهنية"..مشيرا إلى أنه "بحسب المعلومات الموجودة فإنهم موجودون منذ أمس في مقر أحد الأجهزة الأمنية التركية، ومما يزيد الوضع صعوبة عدم وجود إمكانية للتواصل معهم".وقالت رئيسة تحرير وكالة الأنباء الدولية "روسيا سيجودنيا" وقناة "آر تي" مارجاريتا سيمونيان : إن مجهولين اعتدوا على موظفي أنباء "سبوتنيك" الروسية في أنقرة مساء أمس ورددوا هتافات بأنهم "خونة للوطن، لأنهم يعملون مع الروس".ولم يتصل ثلاثة موظفين تابعين لوكالة "سبوتنيك" بمكتب التحرير في موسكو بعد ذهابهم إلى مركز الشرطة للإدلاء بشهادتهم حول هجوم مجهولين على منازل موظفي "سبوتنيك" في أنقرة.وهاجم مجموعة أشخاص، أمس السبت، بين الساعة 10:30 و11:00 بتوقيت موسكو، منازل موظفي وكالة "سبوتنيك" في أنقرة مرددين شعارات تضمنت تهديدات وإهانات، محاولين فتح الأبواب واقتحام المنازل.